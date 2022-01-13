中钢洛耐科创板IPO获准注册

继洛阳科创新材北交所IPO获准注册后，资本市场“洛阳板块”再传喜讯。

继洛阳科创新材北交所IPO获准注册后，资本市场“洛阳板块”再传喜讯。

20日，记者从洛阳市金融工作局获悉，证监会19日发布关于同意中钢洛耐科技股份有限公司(简称中钢洛耐)首次公开发行股票注册的批复。此举标志着，科创板有望迎来第2家洛阳企业。

作为国有大型耐火材料生产企业，中钢洛耐核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品等8个系列200多个品种的耐火产品，应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥等多个高温领域。

根据中钢洛耐招股说明书，本次公开发行拟募集金额6亿元，主要投向年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目等。募集资金运用围绕主营业务进行，均投向科技创新领域。

洛阳市把鼓励和扶持企业上市挂牌，作为资本市场建设、推动经济高质量发展的重要举措。去年，全市资本市场融资380多亿元，越来越多的企业通过资本市场IPO，为洛阳经济发展注入更多新的活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王偲）