刚刚，洛阳疾控发布重要提醒！

上海疫情仍处于高位。截至19日24时，上海本轮疫情已累计报告感染者超40万例，死亡17例。“持续增长的感染者数据，进一步说明奥密克戎变异毒株强大的传染性，近期省内多地发生的输入性疫情，也为我们敲响警钟，洛阳仍然面临外防输入的压力。”20日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

上海疫情仍处于高位。截至19日24时，上海本轮疫情已累计报告感染者超40万例，死亡17例。“持续增长的感染者数据，进一步说明奥密克戎变异毒株强大的传染性，近期省内多地发生的输入性疫情，也为我们敲响警钟，洛阳仍然面临外防输入的压力。”20日，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，相关统计显示，从3月至今，省内多地发生输入性疫情中，疫情源头主要涉吉林、山东和上海等地来(返)豫人员，而这些来源地疫情呈多发、高发态势。回看近期省内多地市出现的疫情，部分来(返)豫的人员未能配合落实好防控政策，带来更大传播感染风险，并造成更大范围的封控管控区域。

“减少人员的非必要流动、来(返)洛主动报备及核酸检测、重点卡口单位要严格查验信息，这些是阻断疫情传播的有效举措，任何一个环节出现缺位，都可能造成疫情的扩散。”朱鑫说。

朱鑫说，当前上海本轮疫情感染者已累计报告超40万例，对比其2000多万的常住人口，粗略计算其感染率已达到1.6%。以一个500万人口的城市来说，其感染者就可能达到8万人，这样的数据放在任何一个城市都难以接受，尤其是奥密克戎变异株对老年人和有基础性疾病人员带来的危害更为凶险。

“有人员流动就会伴随疫情传播风险，不管是省外还是市外来(返)洛，我们都要做好核酸检测和报备，并配合落实好各项防控举措。”朱鑫提醒，当前，广大市民和各单位尤其是重点卡口单位，不要有侥幸心理，不放过任何风险隐患，共同织密防控网，要严防输入、阻断疫情传播链条。

为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒——

一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

从微信、支付宝等搜索国务院客户端小程序，可查看最新来(返)洛政策。近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来返洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，请上述人员立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好测温验码、核酸证明查验、隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。

二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息。非必要不前往中高风险地区。

三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、两米线等防控措施。

四、做好健康监测

时刻关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。

五、接种疫苗，建立免疫屏障

接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效的措施，也是每一位公民应尽的义务和责任，请符合新冠疫苗接种条件的市民尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种，携手共筑全民免疫屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）