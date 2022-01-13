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赏花攻略来啦！洛阳高山牡丹等您赏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 18:12

　　谷雨过后再无寒，人间芳菲已向暖。4月下旬，洛阳中心城区牡丹观赏季进入中后期。此时，位于山区的牡丹芍药种植基地陆续迎来最佳观赏期。

　　强佑牡丹花海观赏园

　　地址：洛宁县赵村镇土桥村

　　该园区是北京强佑集团重点打造的集牡丹观赏、油用牡丹种植加工、牡丹休闲康养等功能于一体的牡丹产业基地，目前已建成2000亩牡丹花海观赏园，栽植观赏牡丹122个品种106万株、芍药51个品种68万株，是全市规模最大的高山牡丹芍药种植基地。特别是园区引进286株名贵的百年牡丹，具有极高观赏价值，游客可免费观赏。

　　栾川牡丹芍药观赏区

　　地址：栾川赤土店镇公主坪、白沙洞村、花园村，三川镇柳子村，冷水镇龙王庙村

　　栾川海拔高，牡丹盛花期相对较晚。栾川牡丹芍药观赏区是由洛阳神州牡丹园艺集团以赤土店镇为核心打造的鲜切花基地，种植牡丹、芍药等80多个品种鲜花，总体规模1000多亩，年产鲜切花100余万枝。在这里，游客不仅能免费观赏花田景观，还能领略伏牛山水，品味乡愁乡情。

　　栾川鸡冠洞牡丹园

　　地址：栾川县城西3公里鸡冠洞景区

　　鸡冠洞牡丹园占地约80亩，栽植魏紫、姚黄、香玉、肉芙蓉、二乔、豆蔻年华等60个品种牡丹，晚开品种的花期将持续到5月10日前后。据悉，在牡丹花期，景区还安排了丰富多彩的“众仙游园”活动，吸引游客前来赏花。

　　嵩县白云山高山牡丹园

　　地址：嵩县车村镇白云山景区

　　白云山牡丹园位于海拔1500米的高山区域，利用独特的高山气候条件，较正常花期推迟20天左右，五一前后开放。园内栽植牡丹100多个品种，规模100余亩。置身其中，游客可以在观赏国色牡丹的同时，畅享森林氧吧的自然之美。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 史田 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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