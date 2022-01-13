退伍军人优待证在哪里可以办理？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：退伍军人优待证在哪里可以办理？办理流程是什么？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：退伍军人优待证在哪里可以办理？办理流程是什么？
市退役军人事务局回复：优待证发放工作按照省统一部署，全省4月份开始，利用一年的时间开展此项工作。共分两个步骤：一、建档立卡，采集相关信息；二、信息核实无误后，开始制证发证。
申领前，没有进行信息采集的，需要本人携带相关证件在户籍地(县、区)退役军人服务中心(站)采集信息、建档立卡；已进行信息采集的，还需补充完善相关信息才能申领优待证。本周我市将全面启动此项工作。
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