洛阳市图书馆“世界读书日”多场免费活动邀您参加

今年4月23日(周六)是第27个世界读书日，洛阳市图书馆安排了阅读、剧本杀、手工课堂等一系列免费活动，邀您与经典相伴、与名著同行，感受文化魅力，开启奇妙的读书之旅。

今年4月23日(周六)是第27个世界读书日，洛阳市图书馆安排了阅读、剧本杀、手工课堂等一系列免费活动，邀您与经典相伴、与名著同行，感受文化魅力，开启奇妙的读书之旅。

一、线下活动

●国潮系列少儿剧本杀“万国来朝”

活动时间：23日15：30至17：30

活动内容：让小朋友沉浸在唐代十位诗人的角色中，深度体验诗人的绝代名句，在游戏中学习诗词歌赋。

活动地点：洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)一楼第二报告厅

报名要求：亲子活动，孩子年龄为9岁至12岁；因场地限制，可报20组家庭；为达到活动效果，欢迎小朋友着汉服参加。

报名方式：扫二维码

●《<资治通鉴>阅读笔记》分享：明章之治

活动时间：23日15:00至17:00

活动内容：明章之治是指东汉继光武中兴之后，汉明帝、汉章帝统治时期出现的“大治”景象，此间把东汉推向了鼎盛，同时明章二帝时期采取的一些措施，对整个东汉历史产生了深远的影响。可聆听老师现场深入浅出的解读。

活动地点：洛阳市图书馆二楼第二研学厅

报名要求：限15人参加，报满即止

报名方式：扫二维码