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一个地铁站每年可节约35万度电！洛阳地铁空调节能项目入选全国案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 18:09

　　每年单个地铁站至少可节约35万度电！20日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁1号线空调节能示范项目，日前入选《2022中国建筑节能年度发展研究报告》公共建筑节能最佳工程实践案例。

　　洛阳地铁1号线磁悬浮直膨式空调节能示范项目，通过优化设计方案与设备选型，将公共区与设备区大小系统冷源独立设置，在牡丹广场站、解放路站首次采用了磁悬浮直膨式空调系统方案。按照磁悬浮直膨式空调系统方案，机组引入磁悬浮压缩机技术、风机墙技术等关键技术，在节约冷冻机房面积与建设投资的前提下，可以极大提高空调系统能效比。

　　去年3月以来，牡丹广场站、解放路站作为国内首个大系统采用磁悬浮直膨式空调机组且已投运的地铁项目，系统能效比相较于传统车站至少可提升89%。以解放路站为例，该站2021年空调系统能耗为40万度电，相较于传统方案单站节约能耗可达35万度电以上，相当于少排放200吨以上二氧化碳。

　　《中国建筑节能年度发展研究报告》从2007年开始发布，由清华大学建筑节能研究中心主编，主要聚焦我国建筑能耗现状与发展、节能潜力和节能任务，提出更适合我国实际的建筑节能战略和节能途径。其中，该报告公共建筑节能最佳实践案例每四年发布一次，本次入选项目共计8个。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 孙亚军 鲍帅阳 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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