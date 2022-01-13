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洛龙区天元社区：“志愿红”活跃在抗疫一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 18:09

　　“请扫描场所码，测量体温。”20日早8点，贾英萍来到洛龙区勤政苑小区门岗，认真检查居民的场所码，又引导居民一一测量体温，提醒大家戴好口罩。“作为天元社区的一名志愿者，为疫情防控工作贡献力量是我应该做的。”贾英萍说。

贾英萍（左一）在小区门口值守

　　贾英萍是该社区舞蹈队的队长。平时，她组织队员，用一场场精彩舞蹈为辖区居民提供“文化大餐”；当疫情防控形势严峻时，她又活跃在社区疫情防控的一线，或值班值守或送温暖关怀，协助社区筑牢群防群控坚固防线。

　　截至目前，共计200余名疫情防控志愿者活跃在该社区。洛龙区开元路街道天元社区党委书记王蕊介绍，该社区常住人口近3万人，人口居住密度大、人员流动性强，光靠社区“两委”和工作人员开展疫情防控工作，人手严重不足。为此，天元社区招募志愿者，号召辖区居民积极投身到疫情防控志愿服务中来，共同汇聚起战“疫”的磅礴力量。

张丽君（左一）为居民提供心理资源辅导

　　根据志愿者的年龄、职业、特长等，天元社区把他们分配在不同岗位，尽量做到人岗匹配。张丽君是天元社区的一名志愿者，她的志愿服务岗位在社区的心理咨询室。“居家隔离期间，有些居民精神过于紧张，需要及时进行心理疏导。”张丽君说，利用所学知识开展心理咨询志愿服务，不仅能帮助他人，还为疫情防控作贡献，自己心里感觉很满足。

　　如何调动志愿者的积极性、更好发挥他们的作用呢？天元社区利用“时间银行”，把志愿者的服务时长转化为时间币，志愿者凭时间币可兑换相应的物品。一包抽纸、一瓶洗手液、一桶食用油、一支牙膏、一袋大米……这些物品虽不贵重，但代表着社区给予志愿者的物质奖励，温暖了志愿者的心，激励着他们积极参加志愿服务，也让更多人明白“德有所得”的内涵。

　　王蕊说，疫情防控志愿者的加入，减轻了社区工作人员的工作压力，也让更多居民了解疫情防控工作，进一步密切了党群关系，增强了辖区居民的家国意识。“下步，我们将进一步扩大志愿者队伍，把更多的企业引进来，扩大志愿服务的覆盖面，为更多群众提供志愿服务，筑牢群防群控的坚固防线。”开元路街道党工委委员、副主任王奔表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李艳豪 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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