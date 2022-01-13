瀍河区文化馆、图书馆将于4月23日恢复开放

记者刚刚获悉，洛阳市瀍河区文化馆、图书馆将于4月23日恢复开馆，城市书房暂不开放。 记者刚刚获悉，洛阳市瀍河区文化馆、图书馆将于4月23日恢复开馆，城市书房暂不开放。 开放时间：8:30—19:30(周一闭馆) 根据“限流、预约”要求，读者需使用“河南文旅预约健康码”进行网络实名预约，现场扫“场所码”、核验健康码、行程码、测量体温等流程方可进馆，入馆后全程佩戴口罩。外地来洛(返洛)读者进馆时需提供48小时内核酸检测阴性证明。 需要注意的是，无健康码的12岁以下未成年人必须由家长陪同，家长负责扫码并登记未成年人信息，测温正常方可进馆。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 文/图）