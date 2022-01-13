宜阳县前进大桥改扩建封闭施工 请注意绕行

昨日，宜阳公安交警微信公众号发布消息称，前进大桥改扩建工程启动，即日起至2023年12月31日，该范围路段工程实施半封闭施工。 昨日，宜阳公安交警微信公众号发布消息称，前进大桥改扩建工程启动，即日起至2023年12月31日，该范围路段工程实施半封闭施工。 前进大桥改扩建工程，北起纬一路，向南主线设置高架桥，依次上跨李贺大道、市政路、福昌路、滨河北路，跨越洛河后，向南依次上跨滨河南路、兴宜西路、文明路，至红旗路北侧落地。 即日起至2023年12月31日，该范围路段工程实施半封闭施工，封闭施工期间禁止一切大型车辆(施工车辆除外)通行，行人与小型车辆必须按保通人员指挥通行。请广大驾驶员朋友选择合适线路绕行，现公告如下： 滨河南路东西方向允许所有车辆通行； 前进西桥封闭，东桥仅限非机动车、行人通行； 滨河北路西向东方向，请绕行拥军路、李贺大道； 滨河北路东向西方向，请绕行李贺大道、纬一路； 跨河南北方向，请绕行迎宾桥、灵龙大桥、锦龙大桥。 锦屏路允许行人与小型车辆(周边居住群众)通行，但必须按保通人员指挥通行，保通路段禁止一切车辆停放，请途经施工路段的车辆和行人，按照有关规定和现场标志谨慎通行，注意安全。⑥