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全省唯一！洛龙区入选教育部“双减”典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 14:41

　　记者20日获悉，教育部近日下发《关于推广第四批学校落实“双减”典型案例的通知》，洛阳市推荐的“洛龙区开展关心关爱教师行动”被列入典型案例在全国推广，成为全省唯一获此殊荣的单位。

　　据介绍，为落实好“双减”政策，洛龙区印发了《关于切实做好参与课后服务教师关心关爱工作的实施意见》，广泛聚合各类社会资源参与课后服务，充实完善课后服务力量，缓解教师工作负担。建立以评价主体多元化、评价方式多样化为特征的课后服务评价机制，把教师参加课后服务的表现作为职称评聘、评优评先等重要依据。对于在开展课后服务等方面涌现出来的优秀教师，设立相应荣誉表彰，全区每季度评选不少于20人。探索实行教师课后服务时间“储蓄制”，将课后服务时间折算成时间积分，用于本学期内兑换假期。探索教师子女按片就近服务制度，将参与课后服务教师的孩子接到学校集体照管，并提供辅导和相关资源设备。提供晚餐放心包、课间休憩包、心灵放松包、节日温暖包、健身训练包、体检健康包等爱心“六件套”，缓解教师身心压力。

　　去年，洛阳全面启动课后延时服务，以提供课后托管服务和学业指导为基本内容，以丰富多彩的课外活动为补充，减轻中小学生的课外负担，促进学生全面发展，有效缓解了“放学早、接送难”，减轻了家长辅导孩子写作业的负担。截至目前，全市952所学校的近70万名中小学生参与学校课后服务，4万余名一线教师提供“官方带娃”式托管。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 谢芳 姜莫寒)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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