奋战在郑州防疫一线的他 圆了一睹洛阳牡丹的心愿

“你们寄来的牡丹收到了，开得可好了，还很香呢！”今天上午，郑州大学生防疫志愿者郭德豪告诉记者，他一直想来洛阳看牡丹，但每次都错过盛花期，收到“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”活动寄送的牡丹鲜切花，终于目睹了洛阳牡丹的芳容。

“你们寄来的牡丹收到了，开得可好了，还很香呢！”今天上午，郑州大学生防疫志愿者郭德豪告诉记者，他一直想来洛阳看牡丹，但每次都错过盛花期，收到“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”活动寄送的牡丹鲜切花，终于目睹了洛阳牡丹的芳容。

近日，洛阳日报社与阿里巴巴天天正能量联合举办的“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”大型沉浸式互动报道活动开展得如火如荼，21岁的郭德豪从洛阳网上看到相关报道后，打通了记者电话。了解到郭德豪的心愿，记者第一时间寄给他20枝牡丹鲜切花。

“我是抱着试一试的心态打的电话，没想到真的收到了。”郭德豪说，他很喜欢洛阳这座城市，今年1月，还自费给洛阳捐赠了一些医疗物资。“洛阳人特别友好，当时得知新安县出现疫情，我觉得自己应当伸出援手。

自从去年7月郑州出现洪灾，郭德豪就自愿加入志愿者队伍，帮助运送救援物资，记录水位信息实时报给消防员，他腿上原有的伤口因为长期浸泡在水里而留下病根，但他说自己不后悔。

在疫情防控期间，郭德豪第一时间报名，奋战在防疫卡点，不厌其烦地提醒居民扫码测体温，开展宣传引导、信息登记、物资发放、秩序维护等工作，他与在河大就读女朋友张雪盈一起，动员其他同学也加入志愿者队伍，他说：“作为新时代的大学生，我们在这场抗疫阻击战中应当不辱使命，冲锋在前。”

郭德豪说，他想把收到的一部分牡丹花，送给曾经并肩作战的志愿者，与大家一同分享这份快乐，感受洛阳牡丹的高贵和清香。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然)(照片由受访者提供)