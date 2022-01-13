洛阳市少儿图书馆邀您体验“世界读书日”阅读活动

今年4月23日是第27个世界读书日，记者刚刚从洛阳市少儿图书馆获悉，为推动书香洛阳建设、营造良好阅读氛围，该馆将举办形式多样、体验性强的阅读活动，除了馆员荐读、童年纸趣、云图有声等线上活动，会展中心总馆及部分分馆还有线下活动，带孩子一起参加吧！

今年4月23日是第27个世界读书日，记者刚刚从洛阳市少儿图书馆获悉，为推动书香洛阳建设、营造良好阅读氛围，该馆将举办形式多样、体验性强的阅读活动，除了馆员荐读、童年纸趣、云图有声等线上活动，会展中心总馆及部分分馆还有线下活动，带孩子一起参加吧！

1.阅读，看见世界的回声——沉浸式阅读一小时挑战

活动时间：4月21日至23日每天9点至12点、14:30至18点

活动地点：会展中心馆

活动对象：分为成人专场和亲子专场

2.“书籍装帧艺术·感受护封之美”展览

活动时间：4月23日至5月31日

活动地点：会展中心馆艺术空间

活动对象：不限

3.活动主题：长满书的大树——我最喜爱的童书活动

活动时间：4月23日全天

活动地点：高新区孙旗屯小学

(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 王宇 文/图)