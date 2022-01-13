95名“志愿红”助力隋唐城遗址植物园“赏花服务”【视频】

20日，洛报融媒·洛阳网记者从洛阳市创建办了解到，隋唐城遗址植物园作为洛阳市文明创建窗口，在志愿服务活动的常态化开展、打造专业志愿服务品牌等方面已取得一定成果，在今年洛阳牡丹的集中盛放期，共有95名“志愿红”助力隋唐城遗址植物园游客“赏花服务”。

20日，记者从洛阳市创建办了解到，隋唐城遗址植物园作为洛阳市文明创建窗口，在志愿服务活动的常态化开展、打造专业志愿服务品牌等方面已取得一定成果，在今年洛阳牡丹的集中盛放期，共有95名“志愿红”助力隋唐城遗址植物园游客“赏花服务”。

隋唐城遗址植物园相关负责人介绍，隋唐城遗址植物园的志愿者中有农民、退休职工、学校教师、在校学生以及家庭志愿者等，目前已实现志愿者团队规范化管理。

几天前，一场主题为“专家带你识牡丹”的科普志愿活动在隋唐城遗址植物园举办，作为该园志愿服务的响亮品牌，该活动自2017年我园首次推出后，就积累了不俗的“粉丝”数量。在防疫常态化的大背景下，隋唐城遗址植物园的志愿者们除提供基础的“赏花服务”外，还在园林生产技术人员的指导下积极进行牡丹和芍药授粉育种、牡丹品种挂牌、牡丹花枝修剪、残花清理等志愿活动，成为洛阳园林志愿者的特色和亮点。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强)