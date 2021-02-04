建议收藏！洛阳洛浦公园无障碍通道位置公布

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：洛浦公园各个出入口都没有坡道，轮椅无法进入，无障碍通道位置都在哪里？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：洛浦公园各个出入口都没有坡道，轮椅无法进入，无障碍通道位置都在哪里？

洛浦公园管理处回复：洛浦公园为大型开放性公益公园，横跨洛河南、北两堤全长20余公里，存在点多线长的实际情况。为满足周边居民入园需求，我处在园区设置众多出入口，并设置S弯护栏，以消除安全隐患。同时，为使行动不便的游客便利入园，我处结合实际，在园区设置了无障碍通道，具体位置为：(1)北堤：秋风园段(芙蓉路入口、海棠路入口、西苑桥北头西侧秋风园大门)、洛浦公园西大门(西苑桥北头东侧)、南昌路东侧入口、珠江路入口、上阳宫路入口、七一路入口、美术馆路入口、洛浦公园东大门(洛阳桥北头西侧)；(2)南堤：西苑桥南头西侧入口、西苑桥南头东侧入口、高层次人才居住区天桥下入口、洛浦公园东门(洛阳桥南头西侧)。有需要的游客，可选择相应入口入园。

目前北堤秋风园大门、洛浦公园西大门、南昌路东侧入口、美术馆路入口、洛浦公园东大门及南堤西苑桥南头东侧入口、洛浦公园东门处均安排有人员值守。其他无障碍通道也均设置公示牌，对外公布值班人员联系方式及工作时间，方便游客入园。

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