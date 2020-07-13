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网友反映家中自来水有消毒水气味 洛阳北控水务集团回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 10:58

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：从4月8号开始，老城区状元府邸小区的自来水有一股消毒水味儿，不知道这水还能正常饮用吗？

　　洛阳北控水务集团回复：接到交办诉求后，我公司立即联系河南省水质监测网洛阳检测站工作人员共同到客户家中现场检测水质，经过现场检定，用户家里自来水中余氯、浑浊度指标均符合国家生活饮用水卫生标准。

　　为确保城市供水安全，国家对自来水净化消毒有严格的规定标准，其中包括出厂水的余氯指标。我公司在自来水生产中，净化消毒剂的投加是严格安照国家《生活饮用水卫生标准》执行的，并建立了四级水质监测保障体系(水质监测中心、水厂化验室、生产班组、在线设备监测)，严格把控水质安全，客户可以放心使用。

　　为认真落实市委市政府“为洛阳市民提供更优质水”的总体要求，改善北方城市地下水硬度较高的问题，我公司加大地表水水厂建设力度，积极引入故县水库、小浪底水库的地表水，逐步扩大地表水使用量。近日，新建的地表水水厂投入运行，我们正在对部分区域进行水源调换，您所反映的水中有气味问题，正是由于水源置期间更换消毒剂所致，部分客户在消毒剂的切换过程中会嗅到水中消毒剂气味的差别。水源置换期间，我们进一步优化供水消毒工艺，使用次氯酸钠进行净化消毒。次氯酸钠消毒方式是目前广泛使用的一种高效、安全的消毒方式，在全国各地如北京、上海、郑州等大城市供水生产中普遍使用。消毒方式的变化，使得一些客户在消毒方式切换过程中会感受到水中消毒剂气味的变化。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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