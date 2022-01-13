民评代表走进环境教育基地 感受洛阳生态建设成效【视频】

良好的生态环境离不开每个人的努力。19日，洛阳市生态环境局组织开展了“民评代表走进环境教育基地”活动，邀请洛阳部分民评代表走进河南省环境教育基地，引导社会公众、动员社会力量推动新时代美丽洛阳生态文明建设。

良好的生态环境离不开每个人的努力。19日，洛阳市生态环境局组织开展了“民评代表走进环境教育基地”活动，邀请洛阳部分民评代表走进河南省环境教育基地，引导社会公众、动员社会力量推动新时代美丽洛阳生态文明建设。

当天，来自洛阳不同领域的民评代表们先后来到洛阳市生态环境综合指挥中心和洛阳环洛再生能源有限公司，通过实地探访，切身体会近年来洛阳生态文明建设的成效，感受绿色发展带来的变化。

洛阳市生态环境综合指挥平台是此次活动的第一站。这是一个全新的生态环境大数据平台，目前已接入空气质量监测、水环境监测、重点污染源自动监测、企业无组织排放监测等多种业务数据。代表们纷纷表示：“高科技融入生态环境保护工作，实现了高效管理，相信未来我市生态文明建设会越来越好。”