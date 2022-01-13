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每天坚持两小时，洛阳83老人打乒乓球“身轻脑灵”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 11:09

　　“等你的这会儿功夫，我都楼上楼下跑两趟了。”19日，在洛阳市瀍河区启明北路旁一个小区，身材高大、鹤发童颜的韩火拴老人神采奕奕。老人家住五楼，别看年事已高，他一口气爬五楼，大气不喘。

　　这位83岁的老人热爱体育运动，从室内的陈设可见一斑：卧室和客厅的墙上悬挂着多副体育健身主题的字画，还有从《洛阳晚报》上剪下来的洛阳奥运冠军鲍珊菊的照片。字画当中，有他书写的《乒乓快乐》《健康防衰老歌》等健身心得，字体从楷书到小篆，形式各异。

　　“带你见见我的球友吧。”背上挎包，装上乒乓球和球拍，韩火拴足下生风，领着记者前往1公里开外的健身广场。一路上，老人讲起了这些年的健身收获。

　　韩火拴退休前在公安系统工作，退休后才拿起球拍自学乒乓球，坚持勤学苦练，球技日渐精湛。70岁那年，他参加全市老年乒乓球球赛，获得第六名。“打球是一项非常上瘾的事情，一天不打浑身难受。”他说，20多年来，他每天7点起床，到楼下健步走1小时，回家吃完早饭后，就匆匆赶往乒乓球场。除非遇上恶劣天气，每天上午和下午都要打两个小时乒乓球……

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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