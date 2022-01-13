洛阳市老城区抢抓文旅产业发展新风口 将全面启动古城六大片区建设

记者从近日召开的老城区两会获悉：今年该区将精准靶向施策，突出“项目为王”，滚动实施“三个一批”，力争全年产业项目签约8个、开工15个、投产8个，确保23个省市重点项目完成投资71.6亿元以上。

记者从近日召开的老城区两会获悉：今年该区将精准靶向施策，突出“项目为王”，滚动实施“三个一批”，力争全年产业项目签约8个、开工15个、投产8个，确保23个省市重点项目完成投资71.6亿元以上。

老城区政府工作报告明确，今年该区将坚持系统思维、科学谋划、目标导向，由县级领导牵总协调7个经济高质量发展专班，将全年发展目标细化到产业、项目、企业，坚持周调度、盯指标、找问题，确保主要经济指标争先进位。

今年老城区将围绕“文旅文创成支柱”，抢抓文旅产业发展新风口，把文化资源优势更好转化为发展优势。全面启动古城六大片区建设，6月底前完成长夏门、建春门及城墙设计方案申报；推动洛邑古城一期续建项目中区及西区5月底前主体完工、年底前运营，打造“梦里隋唐、尽在洛邑”品牌。赓续城市历史文脉，启动实施河南府文庙周边整治，推进林家大院、庄家大院等3个民居大院保护修缮工程和金元洛阳故城遗址东南城角保护展示，重塑“九街十八巷七十二胡同”城市肌理。打好“盛世隋唐”牌，推进隋唐洛阳城中轴线北段贯通，启动龙光门遗址保护工程，配合实施隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场环境整治与遗址保护工程、玄武门遗址保护展示工程，确保翠云阁“十一”前建成开放。

此外，老城区还将利用“风起洛阳”等优质文旅IP，创作投用“梦唐阁”等大型实景剧本体验项目6个，探索发展“全城剧本杀”新模式，形成沉浸式体验项目集群。

在产业发展方面，老城区将围绕打造“百亿级牡丹产业集群”目标，打好“国花牡丹”牌，加快建成洛阳牡丹集散中心，推动牡丹产业成为特色支柱。通过构建“合作社+协会+乡贤+农户”发展模式，做大做强牡丹鲜切花、催花牡丹等产业风口，确保牡丹产业年产值达到3亿元，占一产比重达到90%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 石智卫）