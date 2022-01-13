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新安县将确保234个重点项目全年完成投资274亿元以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 11:07

　　记者从近日召开的新安县两会上了解到，今年该县将坚定不移抓项目、促投资，强化高质量发展新支撑，确保234个重点项目全年完成投资274亿元以上。

　　新安县政府工作报告提出，今年该县将坚持“项目为王”，突出项目建设主抓手，实施“238227”合理有效投资行动计划，推动北玻自动化智能化高端装备产业园、圣久锻件年产15万吨风电轴承精密锻件、万基铝钛新材料年产12万吨高端双零箔铸轧带坯等重点项目早投产、早达效。

　　在产业发展方面，新安县将以“产业发展突破年”为抓手，实施“三大改造”挖存量、推动集群集聚增能级、培育新兴产业蓄后劲，夯实高质量发展新根基。全年实施“三大改造”项目50个以上，完成投资63亿元以上，绿色工厂数量9家以上；着力打造销售收入超1000亿元的铝钛新材料产业集群，超500亿元的先进装备制造业集群；加快丰树洛阳现代综合物流园、铵帮电子商务物流园等项目建设，并以此为基础，带动更多的物流、电商企业入驻，着力打造豫西地区重要的现代物流企业集群。

　　在城市提质方面，今年新安县将以“新区开发提升年”为抓手，拉大城市框架、完善城市功能、提升城市品质，加快推进安置区及其周边幼儿园、中小学校、社区服务等配套公共基础设施建设，龙泉生态谷12月底前、皂涧生态河谷明年4月底前建成投用，龙泉新城水厂、污水处理厂6月底前建成投用，市民之家、文体中心开工建设，不断拓展城市发展架构。

　　为加快推进城市更新，今年新安县将用好全国县城新型城镇化建设示范县政策机遇，加强城市风貌管控，推进城市有机更新，全面落实“五全”要求，完成3个片区、12个小区的老旧小区连片改造提升，涉及47栋住宅楼、建筑面积18.63万平方米、惠及群众1581户。

　　今年，新安县还将大力实施“新安英才”计划，将人才培养与县域经济发展、产业转型升级、企业自身需求相融合，持续加强高层次人才引进和本土人才培养。预计今年10月底前新安县将完成371套县级人才公寓建设，年内10个镇级人才公寓全部完工，为人才提供更为便利、更低成本的安居条件，让人才在新安专注创新、安心创业。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李鹏 通讯员 高月）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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