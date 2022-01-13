采暖季未开阀用热却产生基础热费 相关热企回应

近日，我市3家供热企业陆续公布采暖季用热量及费用信息，启动退费工作。

近日，我市3家供热企业陆续公布采暖季用热量及费用信息，启动退费工作。有市民发现缴费后未用热，费用信息上却有基础热费，这是怎么回事？记者就此咨询了相关热企。

家住恒大绿洲9期的梁先生说，他居住的楼栋去年交房，刚过去的采暖季是首次通暖。因为物业公司通知要达到一定的缴费率，热企才会供热，所以他在采暖季前就缴费了。不过，整个采暖季他家并未用热。

“前两天，楼下贴出了2021年至2022年采暖季热量表抄表数据，上面显示我家的基础热费是700多元，总热费也是700多元，可我家明明没有用热。”梁先生说，他的邻居家也出现类似情况，计量热费为0，基础热费却显示几百元，“我和邻居向热企反映后被告知，如果要退钱得去营业厅，我觉得有些不合理”。

记者在梁先生提供的抄表单上看到，他家的热量初始值、结束值、消耗量及计量热费都是0，在基础热费和总热费处却是700多元。这是为什么呢？记者来到洛阳热力有限公司了解具体原因。

“市民不用担心，抄表单的基础热费只是预扣除的费用，如果用户在采暖季未开阀用热，未产生热量消耗，该部分基础热费会自动退还；如果用户开阀且产生了热量消耗，那么当季的基础热费要一次性扣除。”洛阳热力有限公司相关负责人说。按照省、市集中供热条例规定，我市供热价格实行政府定价，热费计算标准分两类：一是按面积收费(每天每平方米0.18元×121天)；二是分户计量用户热费由基本热费和计量热费组成，先按住房面积预缴热费，实际费用待采暖季结束后根据用热量核算，即基本热费(每天每平方米0.054元×121天)+计量热费(每千瓦时0.142元)。

此外，对市民反映需要到营业厅办理退费一事，该负责人说，应该是用户误会了。通常，采暖季结束后，费用会直接退还到用户的个人账户，如果用户需要退现金，则需要到营业厅办理。