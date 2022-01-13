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洛阳符合条件的10类考生今年中招可享照顾政策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 08:42

　　昨日，市教育局公布《2022年洛阳市普通高中招生照顾对象审核办法》。今年，我市共10类考生可申请照顾资格，符合相关条件的考生家长目前可根据要求准备相关材料，在学校规定时间内提交并参加审核，逾期未申请视为自动放弃。

　　6月10日前，各县区将把审核通过的考生名单、信息提交至市教育局。市教育局将会同有关部门甄别材料真伪，确认结果后，公示符合条件的考生名单，接受家长、社会监督。

　　10类考生中招可享照顾政策如何申请看这里

　　军人子女

　　●优惠政策

　　驻国家确定的三类(含三类)以上艰苦边远地区和西藏自治区、中央军委相关部门划定的二类(含二类)以上岛屿部队军人子女，在飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女，烈士子女，按录取分值10%的标准，降低分数优先录取。

　　作战部队、驻国家确定的一类及二类艰苦边远地区和中央军委相关部门划定的三类岛屿部队军人子女，因公牺牲军人子女，一级至四级残疾军人子女，平时荣获二等功或战时荣获三等功(含三等功)以上奖励的军人子女，按录取分值5%的标准，降低分数优先录取；驻一般地区部队军人子女，照顾15分录取。

　　上述军人子女包括现役军人的子女、转改文职人员的子女、烈士子女、因公牺牲和病故军人的子女。

　　●审核流程

　　5月10日前，相关优待资料由军人所在单位上报至洛阳军分区政治工作处，审查后上报至省军区政治工作局，汇总核定后报省教育厅，省教育厅将优待对象名单转发给各地教育行政部门。市教育局将按省教育厅下发的优待对象名单，落实录取优待政策，具体情况可咨询洛阳军分区政治工作处。

　　武警、消防人员子女

　　●优惠政策

　　驻豫武警部队和国家综合性消防救援队伍人员子女，录取优待参照军人子女政策执行。

　　●审核流程

　　市教育局将按省教育厅下发的优待对象名单，落实录取优待政策，具体情况可咨询市消防救援支队政治部组织教育科。

　　残疾军人

　　●优惠政策

　　退出现役的残疾军人、一级至四级残疾退役军人子女，照顾10分录取。

　　●审核流程

　　市教育局将按省教育厅下发的优待对象名单，落实录取优待政策，具体情况可咨询市退役军人事务局优抚科。

　　公安民警子女

　　●优惠政策

　　烈士、公安英模子女，按照录取分值10%的标准，降低分数优先录取；因公牺牲、一级至四级因公伤残公安民警子女，按照录取分值5%的标准，降低分数优先录取。

　　●审核流程

　　市教育局按照省教育厅下发的优待对象名单，落实录取优待政策。

　　少数民族考生

　　●优惠政策

　　报考少数民族学校的，照顾10分录取；报考其他学校的，照顾5分录取。

　　●提交材料

　　考生户口簿及其父母身份证。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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