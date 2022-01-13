建好美丽乡村旅游公路 助力乡村振兴全面提速

昨日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君赴栾川县调研我市美丽乡村旅游公路建设工作。

昨日，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君赴栾川县调研我市美丽乡村旅游公路建设工作。

王琰君先后察看了庙子镇公路建设项目、养子口村交旅融合项目、鸾州大道提升改造工程。在随后召开的座谈会上，王琰君听取我市美丽乡村旅游公路建设情况、当前存在问题等汇报，对做好下一步工作提出要求。

王琰君指出，美丽乡村旅游公路建设是乡村振兴的重要载体，是发展农村经济的重要支撑，是推进城乡建设的重要抓手。要科学规划，通过全域系统规划，提升规划前瞻性、针对性、通达性和可操作性。要统筹结合，实现美丽乡村旅游公路建设与经济发展、旅游产业、生态红线、空间规划、生态环境、城镇开发、山水林居、现有路网的有机结合，构建美丽乡村建设“生命共同体”。要把握标准，总结梳理经验，将美丽乡村旅游公路建设成为生态路、景观路、旅游路、致富路、安全路、幸福路。要注重质量，强化监管，完善安防，确保道路通行和沿线群众出行安全。要健全机制，积极探索市场化运作渠道，坚持建管结合、管养结合，通过精细化养护，实现建一条路，造一片景，富一方百姓。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 梁火砺)