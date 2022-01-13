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双休日、节假日，洛阳所有教职员工、学生非必要不外出、不离洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 08:32

　　昨日，我市发布《关于持续强化全市学校疫情防控工作的通知》(以下简称《通知》)，要求各校严格做好教职员工、学生外出审批、报备工作，所有教职员工、学生双休日、节假日非必要不外出、不离洛。

　　【关键词】核酸检测

　　市教育局相关负责人表示，随着中、高考临近，为确保师生健康安全、校园平安稳定，筑牢校园安全防线，我市发布《通知》对校园疫情防控工作作出进一步要求。

　　核酸检测是提早发现疫情隐匿传播的主要措施，各校要分批有序组织全体师生员工进行核酸检测，保证全体教职员工每周两检，学生每天抽检20%，循环、点状抽取，做到每周人员全覆盖、宿舍全覆盖。

　　【关键词】外出管理

　　人员管控是筑牢外防输入防线的重要举措，各校要严格做好教职员工、学生外出审批、报备工作，所有教职工、学生双休日、节假日非必要不外出、不离洛。

　　确需外出的须报上级教育行政部门审批，返回时须提前三天向学校、居住地所在社区报备。出市返回的，要落实三天居家隔离和核酸检测三天两检；出省返回的，要落实七天居家隔离和七天三检措施。凡未经批准私自出市的，或返回不按要求报备并未落实管控措施的，一律严肃处理。

　　【关键词】动态跟踪

　　管理好师生共同居住人是校园疫情防控的关键。各校要落实师生员工及共同居住人动态跟踪管理制度，并确保全覆盖。对离洛返洛、因病因事缺岗教职员工、缺课学生，要详细登记建好台账；对学校教职员工和学生的共同居住人员，要详细建立管理台账，全面摸清全体师生员工及共同居住人行程轨迹、身体健康状况和疫苗接种情况等，做到“人数清、人员清、轨迹清、状态清”。

　　各校要加强与社区的联系沟通，保证社区人员信息排查情况能第一时间通报学校，学校发现异常情况第一时间通报社区。

　　【关键词】校园管理

　　各校要严格管控校门，从严从细落实校园封闭管理举措，筑牢校园安全屏障，无关人员一律不得入内。寄宿制学校，要实行全封闭管理，学生、住校教职工非必要不得外出；非住校教职工和走读制学校学生，要做到“点对点”闭环管理。

　　学生返校时，要严格落实返校要求，家长出现黄码、红码并和学生有接触的，学生也要落实相应管控措施；学生出现黄码的须申请转码，转为绿码后再返校；高校及职业学校学生外出实习、实训的，要做好学生返校管理，及时掌握学生行程轨迹、健康状况，严格落实相应管控措施，不符合返校条件的不得返校。

　　各校要加强对围墙、护栏等易于攀爬、便于外界接触区域的管理，确保视频监控全覆盖，避免发生人员攀爬、与外部人员接触、师生失控离校等情况。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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