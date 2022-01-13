82岁老飞行员王书铭向母校洛一高捐赠近20件珍藏物品

昨日，对于82岁的王书铭老人及其家人来说，是值得纪念的一天，因为老人终于圆了自己的梦。
昨日，对于82岁的王书铭老人及其家人来说，是值得纪念的一天，因为老人终于圆了自己的梦。
昨日，对于82岁的王书铭老人及其家人来说，是值得纪念的一天，因为老人终于圆了自己的梦。他把将近20件珍藏多年、见证自己一生荣誉的物品，悉数捐给了母校洛一高，其中包括1958年的空勤学员录取通知书、飞行服、氧气面罩等珍贵藏品。
12日，本网刊发的《82岁的王书铭：守护长空二十余载是最自豪的记忆》（详情《82岁的王书铭：守护长空二十余载是最自豪的记忆》）一文引发广泛关注。老飞行员王书铭表达了想捐赠自己珍藏多年的飞行服、氧气面罩、手提包，供公众参观的心愿。他的心愿很快实现。
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