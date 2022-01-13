中信重工：上天入地下海“风生水起”

近日，在中信重工漳州基地码头，一台直径10米、长度110米、重达2218吨的风电单桩下线，被称为名副其实的“定海神针”。这是由中信重工承接制造的国家电投揭阳“神泉二”350兆瓦海上风电增容项目首桩，是国内目前产成的最大规格风电单桩。

开栏语

凝心聚力抓产业，抓产业必须抢风口。这是重振洛阳辉煌的关键之举，也是抓好当前经济工作的头等要务。当前，全市上下贯彻落实产业发展“136”工作举措，多个“寻风定向”的规划、措施陆续出台，政府、企业正形成发展风口产业的合力。

本网今起开设《凝心聚力 把产业落到风口上》栏目，走进企业一线，宣传报道全市锚定产业风口推进高质量发展的好做法、新气象，全力推动“136”工作举措落地见效。敬请关注。

中信重工“5G+智慧工厂”使生产效率大大提高

近日，在中信重工漳州基地码头，一台直径10米、长度110米、重达2218吨的风电单桩下线，被称为名副其实的“定海神针”。这是由中信重工承接制造的国家电投揭阳“神泉二”350兆瓦海上风电增容项目首桩，是国内目前产成的最大规格风电单桩。

国内大型重型装备制造企业、全球领先的矿山装备制造商……说起中信重工，这些标签被大家熟知。近年来，中信重工依托产业基础，聚焦风口加快转换发展新动能，上天、入地、下海尽显神通。

聚焦海上风电等清洁能源装备，中信重工早已谋篇布局。

早在2020年，中信重工结合自身创新及先进制造优势，依托福建漳州基地资源优势，布局发展海上风电装备、节能环保装备等绿色产业。这也成为中信重工涉足新能源领域的首个沿海基地。

去年，中信重工新能源装备板块承制的国电投神泉、国电投徐闻等项目，共计近百套海上风电产品如期交付，助力清洁能源发电约18.83亿千瓦时，可节约标煤约75.3万吨，减少碳粉尘排放约51.2万吨，减少二氧化碳排放约187.69万吨。