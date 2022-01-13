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“中国·伏牛公路”项目进入实施阶段 已完成43公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 08:31

　　19日，记者从市公路事业发展中心获悉，我市“中国·伏牛公路”项目进入实施阶段，一季度已建设43公里。

　　近年，省交通运输厅围绕文旅文创融合、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等战略，充分挖掘利用现有公路网资源优势，建设“快进慢游深体验”旅游公路线网，聚焦黄河、太行山、伏牛山、大别山等重点区域，持续完善我省旅游公路总体布局，着力打造“一河三山”旅游公路品牌。在此背景下，我市去年年底开始谋划“中国·伏牛公路”项目。

　　该项目涉及5县，包括汝阳、栾川、嵩县、洛宁、宜阳；依托原有国道、省道和县乡道路进行改扩建，在有条件区域新建道路，从而在我市南部伏牛山区形成一个以旅游交通为主，兼顾沿线村镇基础交通通行功能的环线路网。经前期实地勘察并征求5个县的意见，该项目初步规划为400多公里，共包含52个项目。

　　“中国·伏牛公路”项目已纳入2022年市重点项目，计划明年年底完成建设。目前，栾川、嵩县、汝阳等县部分路段已开工建设，一季度已完成43公里；洛宁、宜阳正在开展项目设计工作。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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