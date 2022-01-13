“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动圆满落幕

4月15日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动进行了最后一场直播，在带给广大网友“云赏牡丹、享游洛阳”沉浸式体验的同时，也为本次全媒体直播活动画上了圆满的句号。

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4月15日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动进行了最后一场直播，在带给广大网友“云赏牡丹、享游洛阳”沉浸式体验的同时，也为本次全媒体直播活动画上了圆满的句号。

自4月6日起，我市精心策划开展“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动，着力创新传播手段和宣传方式，充分利用移动端、视频化、交互性传播途径，通过丰富多彩的线上内容和年轻化的交互方式，让广大网友在线欣赏牡丹芬芳，观赏洛阳美景，追寻“诗和远方”。