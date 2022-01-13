“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动圆满落幕

4月15日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动进行了最后一场直播，在带给广大网友“云赏牡丹、享游洛阳”沉浸式体验的同时，也为本次全媒体直播活动画上了圆满的句号。
4月15日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动进行了最后一场直播，在带给广大网友“云赏牡丹、享游洛阳”沉浸式体验的同时，也为本次全媒体直播活动画上了圆满的句号。
4月15日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动进行了最后一场直播，在带给广大网友“云赏牡丹、享游洛阳”沉浸式体验的同时，也为本次全媒体直播活动画上了圆满的句号。
自4月6日起，我市精心策划开展“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动，着力创新传播手段和宣传方式，充分利用移动端、视频化、交互性传播途径，通过丰富多彩的线上内容和年轻化的交互方式，让广大网友在线欣赏牡丹芬芳，观赏洛阳美景，追寻“诗和远方”。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605