洛阳启动“村企结对”活动 助力乡村振兴

日前，洛阳市委统战部、洛阳市农业农村局、洛阳市工商联联合印发《推进“万企兴万村”行动开展“村企结对”活动方案》，引导和鼓励广大民营企业与行政村(含涉农社区)结对子，通过村企结对，助力乡村振兴。

日前，洛阳市委统战部、洛阳市农业农村局、洛阳市工商联联合印发《推进“万企兴万村”行动开展“村企结对”活动方案》，引导和鼓励广大民营企业与行政村(含涉农社区)结对子，通过村企结对，助力乡村振兴。

按照政府引导与市场运作相结合、政策支持与民营企业自愿相结合、集中发动与持续推动相结合的原则，此次“村企结对”活动将组织引导民营企业特别是规上民营企业，与所在县区行政村结对，或与对口支援县区的行政村结对，充分利用民营企业家熟悉市场、善于经营管理等优势，帮助结对村解决在乡村振兴中存在的问题，当好乡村振兴智囊团，促进村集体增收和农民致富。

“月底前，此次活动将实现全市所有行政村(含涉农社区)与民营企业结对全覆盖。”洛阳市委统战部相关负责人介绍，按照计划，全市首批设置的294个“村企结对”活动试点村要重点推荐一家规上民营企业对接结对。同时，针对部分县区行政村多、民营企业少的实际，洛阳市委统战部、洛阳市工商联将组织5个中心城区的民营企业，到南部生态四县和环都市区开展村企结对，确保每个行政村(涉农社区)至少有一家民营企业结对。

按照相关部署，结对完成后，民营企业家将到结对村开展实地调研，帮助结对村理清发展思路，谋划产业项目，盘活现有资源，积极对接市场主体，开展产业项目合作，不断探索村企共赢模式，助力乡村全面振兴。

下一步，洛阳市委统战部等相关部门将组成若干调研组深入各县区，了解推进情况，查找存在问题，提出对策建议，积极发现、挖掘选树一批村企结对先进典型，认真总结其经验做法，及时在全市加以推广。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）