因疫情防控不力 瀍河区关停10家商户

6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。 6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。 按照相关部署，瀍河区市场监管局扎实有序落实好疫情防控措施，各市场监管所执法人员联合辖区办事处及相关单位，对商户、药店、餐饮门店等重点单位进行检查。检查过程中，执法人员对未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，存在从业人员不佩戴口罩、不查看场所码、未对进店顾客测量体温等问题的10家商户进行关停处置。 这10家商户分别是： 宝济堂药业君河湾店 李军锋小吃店李家擀面皮 家厨红烧肉中式快餐君河湾店 天天鲜豆腐汤君河湾店 优客便利店君河湾店 圆通速递华林分部 美域美疆新疆牛奶特产店 卤壹郭卤味店 乐购便利店君河湾店 民间瓦罐煨汤木桶饭君河湾店 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨波)（图片由瀍河区市场监管局提供）