因疫情防控不力 瀍河区关停10家商户

6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。
6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。
6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。
按照相关部署，瀍河区市场监管局扎实有序落实好疫情防控措施，各市场监管所执法人员联合辖区办事处及相关单位，对商户、药店、餐饮门店等重点单位进行检查。检查过程中，执法人员对未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，存在从业人员不佩戴口罩、不查看场所码、未对进店顾客测量体温等问题的10家商户进行关停处置。
这10家商户分别是：
宝济堂药业君河湾店
李军锋小吃店李家擀面皮
家厨红烧肉中式快餐君河湾店
天天鲜豆腐汤君河湾店
优客便利店君河湾店
圆通速递华林分部
美域美疆新疆牛奶特产店
卤壹郭卤味店
乐购便利店君河湾店
民间瓦罐煨汤木桶饭君河湾店
(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨波)（图片由瀍河区市场监管局提供）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605