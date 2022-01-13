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因疫情防控不力 瀍河区关停10家商户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 21:08

　　6日，记者从瀍河区市场监管局获悉，由于疫情防控不力，该局当日关停10家商户。

　　按照相关部署，瀍河区市场监管局扎实有序落实好疫情防控措施，各市场监管所执法人员联合辖区办事处及相关单位，对商户、药店、餐饮门店等重点单位进行检查。检查过程中，执法人员对未严格落实市、区各级疫情防控措施相关要求，存在从业人员不佩戴口罩、不查看场所码、未对进店顾客测量体温等问题的10家商户进行关停处置。

　　这10家商户分别是：

　　宝济堂药业君河湾店

　　李军锋小吃店李家擀面皮

　　家厨红烧肉中式快餐君河湾店

　　天天鲜豆腐汤君河湾店

　　优客便利店君河湾店

　　圆通速递华林分部

　　美域美疆新疆牛奶特产店

　　卤壹郭卤味店

　　乐购便利店君河湾店

　　民间瓦罐煨汤木桶饭君河湾店

　　(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨波)（图片由瀍河区市场监管局提供）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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