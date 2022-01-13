洛阳首例！企业“歇业”来了

6日上午，自贸区洛阳片区在综合服务大厅市场监管窗口成功为企业办理歇业备案业务，实现了歇业制度在洛阳首次落地。

6日上午，自贸区洛阳片区在综合服务大厅市场监管窗口成功为企业办理歇业备案业务，实现了歇业制度在洛阳首次落地。

歇业制度源自今年3月正式施行的《中华人民共和国市场主体登记管理条例》，通过为经营困难的市场主体在“开业(存续)”状态和“注销”状态之间提供“歇业”缓冲，让其能够暂时休眠蓄能。

洛阳七边形商贸有限公司成为洛阳首家享受该项政策红利的企业。“此前公司经营比较困难，想注销又觉得可惜，‘歇业’能够使企业‘暂停’，这政策真是贴心极了。”企业负责人朱先生表示。

相较于以往“一刀切”的注销制度，受自然灾害、疫情等多种因素影响，暂时无法进行正常经营活动且仍有经营意愿的企业在申请歇业后，其市场主体资格仍然有效，不会因停业而面临列入异常或吊销的风险，能最大程度保证企业经营连续性，并有效降低市场主体维持成本，有利于助企纾困。

此外，通过建立歇业制度，还可以掌握市场主体发展的真实情况，防止监管真空，也防止大量市场主体因长期不营业而进入经营异常名录，影响全市营商环境评价。

据自贸区洛阳片区综合服务大厅相关负责人介绍，有歇业意愿的主场主体，当前可在市场监管窗口办理对应业务，无需预约，即来即办，窗口对申请材料齐全、符合法定形式的予以确认并当场登记。在歇业期内，企业可以通过调整经营策略等方式，创造新的发展机遇，待有业务时可随时申请重新启动。

此前洛阳片区积极实施简易开办和简易注销，使企业可以“随心办”“随心走”。“此次落地的歇业制度，相当于‘随心停’，进一步丰富了我们为企业提供的全生命周期服务。”该负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 闫雪姣 李盈）