洛阳“三个一批”重大项目开工 这些人员将优先参加工伤保险

先参保，再开工！6日，记者从洛阳市社保中心获悉，日前，洛阳市人社局、洛阳市发改委、洛阳市住建局等多部门联合发布了《服务保障全市“三个一批”重大项目参加社会保险实施方案》(以下简称《方案》)，保障各类建设施工项目农民工优先参加工伤保险的合法权益。

先参保，再开工！6日，记者从洛阳市社保中心获悉，日前，洛阳市人社局、洛阳市发改委、洛阳市住建局等多部门联合发布了《服务保障全市“三个一批”重大项目参加社会保险实施方案》(以下简称《方案》)，保障各类建设施工项目农民工优先参加工伤保险的合法权益。

哪些人参保？如何参保？《方案》均给出了明确规定。

●适用范围：

我市行政区域内“三个一批”重大项目开工的建设项目施工企业和已建成投产企业。参保对象为与用人单位形成劳动关系(包括事实劳动关系)尚未参加包括工伤保险在内的社会保险的务工人员(含农民工)。

●参保方式：

针对“三个一批”建设项目的特点进行分类落实。开工的建设项目施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加社会保险；对不能按用人单位参保、建设项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险，并以总承包单位和工程项目为名称办理工伤保险的相关事宜。已建成的“三个一批”重大项目，按照社会保险法律、法规，参加包括工伤保险在内的社会保险。

对已开工的“三个一批”重大项目中从事房屋建筑、市政基础设施、轨道交通等工程施工的建设施工企业(包括施工总承包企业、专业分包企业、劳务分包企业)实行以建设项目为单位参加工伤保险的，可在各项社会保险中优先办理参加工伤保险手续。按照国家、省有关要求，各类建设施工项目在办理相关手续、进场施工前，均应提交按项目参加工伤保险的凭证。凡是没有工伤保险参保手续的，一律视为工程安全施工措施不到位。应当参加社会保险而未参加的，由社会保障行政执法部门依法查处，做到“不漏一人，不漏一户”。

“根据《方案》，各用人单位应制作项目参加工伤保险情况公示牌，在施工现场显著位置予以公示。”洛阳市社保中心参保登记科负责人介绍，目前人社部门正进行摸底排查，力争实现全面覆盖。社保经办服务机构将开辟绿色通道，为企业提供多途径经办服务，同时积极进行工伤救治，对于因生产性事故导致重伤的农民工“先抢救，后结账”，确保农民工发生工伤时能够及时得到救治，减轻用人单位和农民工医疗费垫付压力。

据悉，相关部门还将建立部门联动机制，全力杜绝建设项目“未参保，先开工”“只施工，不参保”的现象，同时开展督查通报，对职工权益落实推进作出成绩的予以表彰，在职工权益落实推进中执行不力、贻误工作的进行责任追究。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡宏亮）