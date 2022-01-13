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全国热搜！“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播出圈了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 18:38

　　4月6日10时至11时，“洛阳牡丹甲天下”全媒体直播活动正式启动，在首场直播中，国色天香的牡丹、异彩纷呈的节目，为广大网友带来了一次与众不同的“芳香之旅”。

　　“厚重的历史中崭新重逢，古老的洛阳城青春相拥……”6日的直播活动中，首先发布了洛阳最新城市宣传片——《与洛阳重逢 和美好同在》，近3分钟的宣传片全面展示了洛阳厚重的历史文化、独特的城市魅力，带领广大网友“行走洛阳、读懂历史”。

　　春日暖阳之下，牡丹次第绽放。在直播活动中，工作人员走进隋唐城遗址植物园，将镜头对准牡丹花海，让国色天香绽放“云端”。园内，姹紫嫣红的牡丹争奇斗艳、千姿百态，处处蕴涵着勃勃生机。

　　在国内唯一以牡丹文化为主题的专业博物馆——洛阳牡丹博物馆，主持人身着古装，带领广大网友了解牡丹栽培历史、牡丹品种演变、牡丹文物、牡丹产业等内容，让广大网友沉浸式体验牡丹文化的魅力。

　　当前，洛阳正加快建设青年友好型城市。在直播活动中，主持人带领广大网友走进洛龙区的“青年驿站”，这里不仅基础设施完善，居住环境舒适、服务暖心周到，还可为来返洛阳市就业的青年人才提供就业指导、生活指南等系列服务，帮助青年更快更好地融入洛阳、扎根洛阳。

　　滑翔伞、越野卡丁车、露营小镇……在直播活动中，主持人还走进集生态旅游、休闲观光、度假娱乐等功能为一体的万安山旅游度假区，体验丰富多彩、各具特色的旅游项目，带领广大网友感受古都洛阳的青春与活力。

　　本次直播活动吸引了众多网友观看。6日上午，除“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动聚合页面外，新华社“新华丝路网”、大象新闻客户端、河南新闻广播公众号、河南广播电视直播河南公众号、大河报官方微博、精彩洛阳、洛阳网、洛视频、老贾播报等众多媒体、平台参与了本次直播，总观看人数达344.6万人次。同时，活动话题#洛阳牡丹到底有多美#登上微博全国热搜榜第27位，人民日报民生周刊、中新图片、红星新闻、中国旅游报、河南日报、大河报、咪咕纪录片等32家媒体参与了话题内容发布。

　　作为“行走洛阳 读懂历史”——洛阳牡丹甲天下网络宣传活动的重头戏，全媒体直播活动于4月6日至4月15日期间每天进行1小时全媒体直播，以直播连线的形式带领广大网友走进洛阳各大牡丹观赏园、博物馆、旅游景区、“网红”打卡地等，带给网友“云赏牡丹、享游洛阳”的沉浸式体验。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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