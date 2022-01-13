洛阳市民通过多种途径 自觉淘汰非标“电三电四”

近日，我市发布《洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动实施方案》，鼓励以“回收拆解”“政策补贴”和“收购置换”等方式淘汰非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车。

近日，我市发布《洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动实施方案》，鼓励以“回收拆解”“政策补贴”和“收购置换”等方式淘汰非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车。记者走访发现，连日来，有不少市民通过多种途径，自觉淘汰非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车。

外地二手车商在我市收购的非标低速电动四轮车

途径一：回收拆解

据了解，目前我市有3家具备资质的回收拆解公司供市民淘汰非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车，分别是：位于孟津区送庄镇的中再生洛阳再生资源开发有限公司，联系电话13213655155；位于老城区的洛阳市金收源商贸有限公司，联系电话13937915638；位于洛龙区的河南百通废旧车回收拆解有限公司，联系电话13353974777。

洛阳市金收源商贸有限公司工作人员介绍，近日，有不少市民打电话向他们咨询了非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车回收拆解的相关情况，他们已收到了1辆电动三轮车、2辆低速电动四轮车。

“根据车辆的重量，我们会给予车主一定的回收拆解补贴，电动(燃油)三轮车的补贴多数在600元到1200元，低速电动四轮车的补贴多数在1500元到3000元。”该工作人员说，车龄较长、车况较差等交易、置换价值较低的车辆，适合通过回收拆解途径淘汰。

据了解，自愿回收拆解淘汰非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车的车主，可凭回收证明和个人有效身份证明，在2022年12月31日前到市民之家4楼市公交公司服务窗口或地铁2号线市民之家站办卡窗口，按个人意愿领取公交乘车卡或地铁卡(电动三轮车按200元等值卡补贴，电动四轮车按500元等值卡补贴)。今年12月31日以后淘汰的车辆不再享受补贴政策。