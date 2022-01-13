洛阳美术教师赵莹靓创作漫画助力全民抗疫

近日，洛阳一名美术教师利用口罩创作多幅漫画助力全民抗疫，这些作品发布后引来不少网友点赞。

近日，洛阳一名美术教师利用口罩创作多幅漫画助力全民抗疫，这些作品发布后引来不少网友点赞。

这些漫画的创作者叫赵莹靓，今年35岁，是洛阳市涧西区一家画室的美术教师。提起创作初衷，她说自己开画室有五六年时间，主要面向中小学生教少儿绘画，今年春节后，因疫情防控需要，她的画室只开了一周就停课了，看着平时充满欢乐的教室如今冷冷清清，她心里空荡荡的。

“前几天，我在微信朋友圈看到一组由中国美术学院教师创作的抗疫漫画，觉得挺有意思，就想着用空闲时间也创作一组。”赵莹靓说，用漫画宣传全民抗疫，比单纯用文字更有吸引力，传播效果也会更好。经过简单构思，她决定把平时人人都会佩戴的口罩融入漫画。说干就干，清明假期期间，赵莹靓只用一上午就画了一二十幅漫画，用去两包一次性医用口罩，并从中选出几幅还算满意的作品发到微信朋友圈，没想到引来许多微信好友点赞和转发。