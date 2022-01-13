《洛阳明清碑志·宜阳卷》出版 收录宜阳县现存碑刻413方

明嘉靖四十一年(公元1562年)王邦瑞神道碑、清雍正二年(公元1724年)召伯听政处石碑……6日，记者获悉，《洛阳明清碑志·宜阳卷》由中州古籍出版社出版。该书由张博主编，洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编纂，共收录宜阳县现存碑刻413方。

明嘉靖四十一年(公元1562年)王邦瑞神道碑、清雍正二年(公元1724年)召伯听政处石碑……6日，记者获悉，《洛阳明清碑志·宜阳卷》由中州古籍出版社出版。该书由张博主编，洛阳市文物勘探中心、洛阳师范学院编纂，共收录宜阳县现存碑刻413方。

《洛阳明清碑志·宜阳卷》是“洛阳明清碑志”丛书中的一本，收录碑刻年代从明成化元年(公元1465年)到清宣统三年(公元1911年)，内容涉及政治经济、人文历史、自然风光、宗教信仰、祠堂家庙、土地水利、村规民约、民风民俗等。本书上册为图版，图版注明了碑刻的年代、尺寸、地点等详细信息；下册为碑刻的录文，图文对照，方便实用。这些碑刻大多散布在乡间田野，很多是第一次被整理公布，具有极高的史料和研究价值。

记者了解到，“洛阳明清碑志”丛书历时近10年，已出版市区卷(上下册)、偃师卷(上下册)、新安卷、孟津卷、洛宁卷(上下册)、伊川卷(上下册)、嵩县卷、栾川卷和宜阳卷(上下册)。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)