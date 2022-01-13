扣车、罚款、拘留！洛阳“电三电四”违法上路处罚标准来了

今日，洛阳交警官方微信发布消息称，电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车实施执法过渡期管理，过渡期后，交警将依法对违法上路行驶的车辆予以处罚。 今日，洛阳交警官方微信发布消息称，电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车实施执法过渡期管理，过渡期后，交警将依法对违法上路行驶的车辆予以处罚。具体内容如下： 清明节假期，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内开展综合整治行动。 4月30日前为过渡期，洛阳交警对违法进入禁行路段、区域的电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车实施执法过渡期管理，以宣传教育、劝导、纠正、协助执勤、学习相关法律法规为主，原则上不予以处罚。 过渡期后，洛阳交警将依法对违法上路行驶的车辆予以处罚： 1.对于未取得驾驶证上路行驶的，处以200至2000元罚款，并处以15日以下行政拘留； 2.对于未悬挂机动车号牌上路行驶的，处以200元罚款，记9分，并扣留机动车； 3.对于在禁限行区域内行驶的，处以100元罚款，记1分。 对不服从管理，拒绝、阻碍执行职务的依法追究法律责任。⑥