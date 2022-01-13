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宜阳签约、开工、投产15个项目 风口产业“乘势起飞”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.04.06 16:45

　　春阳抚照，万物滋荣。4月6日，宜阳县举行第四期“三个一批”暨重大项目集中开工活动，15个重大项目集中签约、开工、投产，在锦屏山下、洛水河畔，扎根、萌芽、向阳而生。

　　去年以来，该县牢固树立“项目为王”理念，共实施三期“三个一批”项目30个，总投资179亿元。其中“签约一批”项目5个，已全部落地开工；“开工一批”项目11个，已全部开工建设并建成投产7个；“投产一批”项目14个，已全部竣工达效。项目转化率、开工率、达产率均为100%。

　　当天，宜阳县先进制造业开发区正式挂牌成立，位于该开发区东侧的福通创新创业工场于当日开工。同日，河南轩龙智能装备有限公司顺利投产，作为省内唯一一家独立研发、设计、生产给袋式食品包装机械的科技型企业，引领项目建设“加速奔跑”。

　　据悉，今天举行的全县第四期“三个一批”项目共15个，总投资142.8亿元，不仅有科技含量高、发展前景好、带动能力强的战略新兴产业项目，也有聚焦优势再造、换道领跑的先进制造业项目，还有提升城市品质、改善民生保障的基础设施项目。其中，华电风光储能综合利用开发、山西文水双峰公司大型工程车辆生产等“签约一批”项目2个；以“一路一桥一馆”、福通创新创业工场为代表的“开工一批”项目7个；以伟聚重工焦化设备制造为代表的“投产一批”项目6个。这些项目的签约开工投产，将对宜阳以创新引领制造业高质量发展、打造聚合创新资源的平台城市起到积极的推动作用。

　　今天的项目数量就是明天的经济总量，今天的投资结构就是明天的产业结构。该县将以此次集中开工为契机，在确保疫情防控和安全生产的前提下，抢抓当前施工的“黄金期”，不断加快项目建设进度，把创新落到产业上，把产业落到风口上，以高质量投资促进高质量发展。各职能部门将继续深入开展“万人助万企”活动，强化服务意识，提升服务本领，紧盯企业项目建设的手续办理、资金需求、施工环境、要素保障、供应配套、竣工达产等关键环节，为重大项目建设提供优质的全生命周期服务，在项目建设的广阔天地里转变作风、提升能力、彰显担当。(张珂)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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