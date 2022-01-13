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即日起，洛阳开始征集创意类公益广告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 17:23

　　公益广告在身边，文明城市树新风。6日，记者从洛阳市文明办了解到，即日起，洛阳开始面向社会征集创意类公益广告作品，作品类型含平面类和视频类，视频类含短视频、微电影、动画片等，作品征集的截止时间为5月20日。

　　洛阳市文明办相关负责人介绍，此次征集的创意类公益广告作品需突出“喜迎党的二十大”主题，结合文明实践、文明创建、文明培育的具体要求，以兼具思想性、艺术性、观赏性为最佳。具体说来，内容可包括反映党的十八大以来党和国家事业的历史性变革和历史性成就，反映广大干部群众奋进新征程、建功新时代的生动实践；弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，弘扬包括伟大建党精神在内的党和人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神；倡导文明健康、绿色环保生活方式，弘扬勤俭节约、简约适度的良好风尚，树立饮食健康、生活自律、心态平和的科学理念，培育使用公筷公勺、保持社交距离、开展垃圾分类的文明行为，普及尊重自然、爱护环境、保护生态的环保观念；反映文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等精神文明创建活动的经验做法和实际成效，倡导积极参与新时代文明实践活动、学雷锋志愿服务。

　　值得一提的是，按照组委会要求，为助力此次征集的优秀作品在全国范围内推广传播，作品中应避免出现明显的地域特征和行业特点。对在此次征集活动中胜出的优秀作品，不仅有机会出现在城乡公共场所和公共交通工具的公益广告展示平台上，活动主办方还将对创作质量高、获奖作品多的县(区)和单位进行表扬和奖励。活动详情可拨打电话16603793339咨询，作品可发至邮箱lyscjbxcc＠126.com。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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