东方红（洛阳）国际陆港一季度实现“开门红”

2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。

2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。 4月6日，在中国一拖东方红(洛阳)国际陆港，正面吊将货柜运上班列。 据了解，2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。 近年来，中国一拖东方红(洛阳)国际陆港加快基础设施建设和班列开行，持续打造洛阳双向开放通道与平台，积极构筑“东联西进”的国际物流骨干通道，加快推动洛阳市打造现代物流强市。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 陶建华 摄）