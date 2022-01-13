东方红（洛阳）国际陆港一季度实现“开门红”

2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。
2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。
4月6日，在中国一拖东方红(洛阳)国际陆港，正面吊将货柜运上班列。
据了解，2022年一季度，东方红(洛阳)国际陆港完成集装箱吞吐量5612标准箱，同比增幅132%，实现了“开门红”。
近年来，中国一拖东方红(洛阳)国际陆港加快基础设施建设和班列开行，持续打造洛阳双向开放通道与平台，积极构筑“东联西进”的国际物流骨干通道，加快推动洛阳市打造现代物流强市。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 陶建华 摄）
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