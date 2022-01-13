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这个清明节，洛阳人通过“云祭奠”方式缅怀英烈超150万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 17:27

　　铭记历史、纪念先烈，这是民族精神的延续，更是后人的时代责任。6日，记者从洛阳市文明办了解到，3日以来，洛阳通过“云祭奠”方式缅怀英烈超150万人次。

　　受疫情影响，在刚刚过去的清明节里，洛阳广泛倡导以“云祭祀”的方式悼念先人，其中，为引导未成年人慎终追远、缅怀先辈，洛阳市文明办、洛阳市教育局和洛阳市退役军人事务局联合在全市青少年中开展“扣好人生第一粒扣子”2022年洛阳市未成年人主题教育实践系列活动之清明祭英烈活动，邀请青少年通过网络祭祀方式表达对革命先辈的崇敬之情。截至6日上午，通过“文明洛阳”公众号向革命英烈表达哀思的洛阳人已超过150万人次。

　　洛阳市文明办相关负责人介绍，此举旨在助力青少年更多地从英雄人物和时代楷模身上感受道德风范，自觉培育和践行社会主义核心价值观，珍惜当下的幸福生活。据悉，该活动目前仍在进行，预计10日结束，若您也想通过此种方式向英烈传达哀思，可关注“文明洛阳”公众号，进入“清明追思”专栏在线向革命先烈献花束、献花圈、献花篮。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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