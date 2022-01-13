最新进展！事关聂湾安置小区建设

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前聂湾安置小区建设进展如何？五一前能否交付？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前聂湾安置小区建设进展如何？五一前能否交付？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：目前聂湾安置小区建设进展如何？五一前能否交付？ 对此，洛龙区定鼎门办事处回复：目前，1-16号楼尚未交房的楼栋正在抓紧施工，指挥部会根据实际施工进度在近期进行第二批次的交房。关于聂湾安置小区二期东区28栋楼的建设，区委区政府高度重视，为确保施工质量，时间进度，安排专人专班联系河南三建、河南六建、中冶建工、中建七局、科兴集团等多家施工单位，正在进行磋商，计划4月底前确定施工单位进场。 >>>点击查看原贴⑥