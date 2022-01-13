一季度开门红！洛阳格力生产效率、产量同比翻番

格力“洛阳造”取得新突破！5日，记者从格力电器(洛阳)有限公司获悉，今年一季度，洛阳格力生产效率、产量同比翻番，其中3月实现单日总产量突破2万台，商用侧出风单班产量突破千台，创造格力集团生产基地新高，完成新年高质量开门红。

格力“洛阳造”取得新突破！5日，记者从格力电器(洛阳)有限公司获悉，今年一季度，洛阳格力生产效率、产量同比翻番，其中3月实现单日总产量突破2万台，商用侧出风单班产量突破千台，创造格力集团生产基地新高，完成新年高质量开门红。

产销实现联合发力。今年以来，洛阳格力生产基地由单一家用分体基地，逐步成长为可承接商用风管、多联内、侧出风的家用商用综合型基地，产能产值均大幅提升，实现了日产、月产任务目标超额完成。企业2022年一季度生产效率同比增加102%，产量同样完成同比翻倍增长。

在产品发运上，洛阳格力于3月30日实现单日最高发运量近3.5万台，创下发运新高峰，再次彰显“洛阳速度”“格力效率”。