洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一季度开门红！洛阳格力生产效率、产量同比翻番
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 10:30

　　格力“洛阳造”取得新突破！5日，记者从格力电器(洛阳)有限公司获悉，今年一季度，洛阳格力生产效率、产量同比翻番，其中3月实现单日总产量突破2万台，商用侧出风单班产量突破千台，创造格力集团生产基地新高，完成新年高质量开门红。

　　产销实现联合发力。今年以来，洛阳格力生产基地由单一家用分体基地，逐步成长为可承接商用风管、多联内、侧出风的家用商用综合型基地，产能产值均大幅提升，实现了日产、月产任务目标超额完成。企业2022年一季度生产效率同比增加102%，产量同样完成同比翻倍增长。

　　在产品发运上，洛阳格力于3月30日实现单日最高发运量近3.5万台，创下发运新高峰，再次彰显“洛阳速度”“格力效率”。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳人平均结婚年龄是多大？洛阳婚姻...
  • 洛阳188处道路绿化提升改造完成【高清...
  • 江凌到伊滨区调研
  • 洛阳城市区新增3处核酸采样点
  • 今起报名！洛阳市市直学校直接招录教...
  • 洛阳这条道路，以一位划时代的营造巨...
  • 65岁的钱根昌骑单车游中国，行程逾10...
  • 洛龙区胜利渠定鼎门段提升改造项目接...
  • 洛阳铁路信息工程学校将夜市“搬进”校园
  • 享受“交房即发证”服务 需满足这些条件
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    “网红打卡地”社区体...
    汝阳前坪：鲜花盛开 美...
    郁金香盛开惹人爱【组图】
    洛阳188处道路绿化提升...
    精彩热帖

    古都牡丹艳

    春风里舞动的梨花

    王城公园拍牡丹

    荷包牡丹 花开正艳
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605