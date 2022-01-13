今起报名！洛阳市市直学校直接招录教师103名

为做好2022年度市直学校直接招录教师工作，选拔优秀应届高校毕业生补充市直学校教师队伍，满足学校教育教学需求，决定使用正式事业编制为市直学校直接招录教师103名。

近日，洛阳市教育局官方网站发布了2022年洛阳市市直学校直接招录教师公告，具体内容如下：

2022年洛阳市市直学校直接招录教师公告

为做好2022年度市直学校直接招录教师工作，选拔优秀应届高校毕业生补充市直学校教师队伍，满足学校教育教学需求，决定使用正式事业编制为市直学校直接招录教师103名。因当前国内新冠疫情接连局部散发，短期内无法赴高校进行校园直接招聘，依据《2022年洛阳市市直学校直接招录教师实施方案》，决定采用线上形式组织实施招录工作。现公告如下：

一、招录范围和对象

(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学9所院校2022届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(二)北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学9所院校2022届普通高等教育师范类本科生、2022届硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(三)首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(四)将北京体育大学2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

(五)将中央音乐学院2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

(六)将北京外国语大学、上海外国语大学2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入小语种教师招录范围；

(七)将南京特殊教育师范学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入特殊教育教师招录范围；

(八)将中央美术学院、中国美术学院、西安美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、湖北美术学院、四川美术学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入美术教师招录范围。