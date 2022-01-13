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都水监：隋唐水运事务机关（千年风流话运河）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2022.04.06 08:45

　　洛阳是隋唐大运河的中心，隋唐时期，朝廷为管理全国的水运事务，在洛阳设立了专门的中央机构——都水监。

　　据《唐六典》等记载，隋炀帝对都水监极为重视，大业三年(公元607年)，他分太府寺为少府监，改内侍省为长秋监，国子学为国子监，将作寺为将作监，与都水监合称五监。

　　其中，都水监掌管全国各地的川泽、津梁、渠堰、陂池等事务，下辖舟楫、河渠二署及诸津。其长官为都水使者，正五品上。

　　都水使者并非隋炀帝时初设。洛阳自古水运发达，又长期作为国都，东汉时便置有河堤谒者。西晋时置都水台，主官即称使者，下设属官称河堤谒者。

　　《水经注》中记载，谷水东流至汉魏洛阳城，凿为阳渠，上有千金堨。西晋陆机在《洛阳记》中称：“千金堨旧堰谷水，魏时更修此堰，谓之千金堨……堨是都水使者陈协所造。”

　　陈协是魏晋时人，有巧思，与名士阮籍交好。东晋裴荣期在小说《语林》中说，陈协曾数次送酒给阮籍，后来司马昭欲修九龙堰，阮籍便举荐了他。司马昭任用陈协，“掘地得古承水铜龙六枚，堰遂成”。

　　《晋书》记载，都水使者陈协主持过一次大型穿凿漕渠工程，“凿运渠，从洛口入注九曲，至东阳门”。九曲即九曲渎，是阳渠的一段，也是后来隋唐大运河的一部分。

　　随着南北大运河作用的日益凸显，大业五年(公元609年)，隋炀帝改称使者为监，加官至四品；置少监，五品。后来，他又改监为令，加官至从三品；少监为少令，从四品。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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