2022年4月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

2022年3月27日至30日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年4月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。

2022年3月27日至30日，市应急管理局会同市气象局、水利局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业局、交通运输局、工业和信息化局、农业农村局、教育局、卫健委、文化广电和旅游局、城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年4月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下——

一、气候趋势预测

常年4月洛阳市平均降水量为34.1毫米，各县(区)降水量为26.3(偃师)～55.6毫米(栾川)。

预计2022年4月，降水量略偏少0～2成，全市25～55毫米，平均气温偏高0～1℃，在14.5～16.5℃之间。

二、4月灾害风险预判

综合分析，2022年4月洛阳市自然灾害风险主要表现为：

(一)雾霾天气。预计2022年4月降水偏少，静稳天气日数偏多，易出现雾霾天气。雾霾出现时，空气质量较差，能见度下降，危害人体健康，易引发交通安全事故。

(二)森林防火。气温逐渐回升，林区可燃物干燥，林区内农事活动、旅游踏青人员增多，加之清明期间祭祀扫墓、上坟烧纸等活动增多，火源管控难度加大，森林火险等级较高。

(三)农业生产。预测我市小麦中后期病虫草害为偏重发生，其中小麦条锈病、赤霉病等存在偏重流行风险。农业部门要加强小麦病虫监测预警及防治工作，严防小麦条锈病、赤霉病等大面积暴发。

(四)疫情防控。国内新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续增大，疫情仍在发展阶段，防控形势异常严峻。

(五)震情分析。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2022年4月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

三、防范对策及建议

(一)注重风险隐患治理。各级各有关部门要抓住自然灾害低风险“平稳期”有利时机，聚焦道路桥梁、地质灾害点、险堤险坝、市政设施、建设工地、景区、学校、工矿企业等薄弱环节和重点领域，开展一次自然灾害风险隐患大排查大治理活动，从源头上防范化解灾害风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前，持续筑牢安全发展基础。

(二)保持防火高压态势。各地各相关部门要充分认识当前森林防火的严峻形势，严字当头、严阵以待，始终保持高压态势，全力做好防火巡护、火源管理、隐患排查等工作。要加强野外火源管理，特别要对入山路口、坟地、旅游景点、风景名胜区、火灾多发区域等重点地段实行重点防范，尤其要做好森林火险气象等级预报和高火险预警信息的精准发布。

(三)落实疫情防控措施。各级各部门要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，切实把思想和行动统一到中央、省委省政府和市委市政府决策部署上来，坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，毫不放松落实落细常态化疫情防控各项措施，牢牢守住长周期不发生规模性疫情的底线。