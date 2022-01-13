洛阳人平均结婚年龄是多大？洛阳婚姻登记大数据出炉

近日，民政部发布的统计数据显示，2021年我国结婚登记数据跌破800万对大关，创下了1986年(民政部网站公布有1986年以来的数据)以来的新低。

近日，民政部发布的统计数据显示，2021年我国结婚登记数据跌破800万对大关，创下了1986年(民政部网站公布有1986年以来的数据)以来的新低。

去年，我市婚姻登记情况如何？洛阳人平均结婚年龄是多大？……昨日，记者从市民政局社会事务科获悉，2021年全市婚姻登记大数据出炉。与2020年相比，2021年全市结婚、离婚人数均呈下降趋势。

2012年至2021年我市婚姻大数据

全市共办理结婚登记

2012年78340对

2013年77407对

2014年73311对

2015年67435对

2016年60857对

2017年56097对

2018年51552对

2019年48190对

2020年40972对

2021年39727对

●关于结婚人数

近10年来，我市办理结婚登记的人数逐年下降。

专家表示，结婚人数下降有两个方面的原因。

1人口老龄化加剧，适合结婚的年龄段人口整体减少

2适龄男女受教育程度普遍提高，婚恋观念发生转变

全市共办理离婚登记

2012年10660对

2013年12646对

2014年13763对

2015年15516对

2016年16144对

2017年17612对

2018年18866对

2019年21203对

2020年18465对

2021年11049对

●关于离婚人数

截至2021年12月底，全市共受理离婚登记申请20449对。

其中

已办结离婚登记11049对，占离婚登记申请总数的54.03%

其余的因处于离婚冷静期或登记发证期尚未办结

主动撤回346对，离婚冷静期届满后30日内双方未共同到婚姻登记处申请领离婚证的(即逾期未办理视为撤回)6491对，占离婚登记申请总数的33.43%

老年人再婚现象越来越普遍

我市民政部门相关工作人员介绍，随着城市人口老龄化的加剧，老年人再婚现象也越来越多。社会的进步、观念的转变，八旬老人再婚也是常见之事。

2020年1月

84岁的袁先生与76岁的郑女士喜结连理

2020年10月

81岁的张先生与79岁的李女士喜结连理

2021年6月

80岁的韩先生与71岁的杨女士喜结连理