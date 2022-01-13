洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳人平均结婚年龄是多大？洛阳婚姻登记大数据出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 08:44

　　近日，民政部发布的统计数据显示，2021年我国结婚登记数据跌破800万对大关，创下了1986年(民政部网站公布有1986年以来的数据)以来的新低。

　　去年，我市婚姻登记情况如何？洛阳人平均结婚年龄是多大？……昨日，记者从市民政局社会事务科获悉，2021年全市婚姻登记大数据出炉。与2020年相比，2021年全市结婚、离婚人数均呈下降趋势。

　　2012年至2021年我市婚姻大数据

　　全市共办理结婚登记

　　2012年78340对

　　2013年77407对

　　2014年73311对

　　2015年67435对

　　2016年60857对

　　2017年56097对

　　2018年51552对

　　2019年48190对

　　2020年40972对

　　2021年39727对

　　●关于结婚人数

　　近10年来，我市办理结婚登记的人数逐年下降。

　　专家表示，结婚人数下降有两个方面的原因。

　　1人口老龄化加剧，适合结婚的年龄段人口整体减少

　　2适龄男女受教育程度普遍提高，婚恋观念发生转变

　　全市共办理离婚登记

　　2012年10660对

　　2013年12646对

　　2014年13763对

　　2015年15516对

　　2016年16144对

　　2017年17612对

　　2018年18866对

　　2019年21203对

　　2020年18465对

　　2021年11049对

　　●关于离婚人数

　　截至2021年12月底，全市共受理离婚登记申请20449对。

　　其中

　　已办结离婚登记11049对，占离婚登记申请总数的54.03%

　　其余的因处于离婚冷静期或登记发证期尚未办结

　　主动撤回346对，离婚冷静期届满后30日内双方未共同到婚姻登记处申请领离婚证的(即逾期未办理视为撤回)6491对，占离婚登记申请总数的33.43%

　　老年人再婚现象越来越普遍

　　我市民政部门相关工作人员介绍，随着城市人口老龄化的加剧，老年人再婚现象也越来越多。社会的进步、观念的转变，八旬老人再婚也是常见之事。

　　2020年1月

　　84岁的袁先生与76岁的郑女士喜结连理

　　2020年10月

　　81岁的张先生与79岁的李女士喜结连理

　　2021年6月

　　80岁的韩先生与71岁的杨女士喜结连理

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳188处道路绿化提升改造完成【高清...
  • 洛阳人平均结婚年龄是多大？洛阳婚姻...
  • 江凌到伊滨区调研
  • 洛阳城市区新增3处核酸采样点
  • 洛阳这条道路，以一位划时代的营造巨...
  • 洛龙区胜利渠定鼎门段提升改造项目接...
  • 65岁的钱根昌骑单车游中国，行程逾10...
  • 洛阳铁路信息工程学校将夜市“搬进”校园
  • 开展局区会商 支持伊滨创新驱动发展
  • 赏花还能看到“李杜相会” 沉浸式表演...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    “网红打卡地”社区体...
    汝阳前坪：鲜花盛开 美...
    郁金香盛开惹人爱【组图】
    洛阳188处道路绿化提升...
    精彩热帖

    古都牡丹艳

    春风里舞动的梨花

    王城公园拍牡丹

    荷包牡丹 花开正艳
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605