四川小镇计分管理电动三轮车（他山石）

每辆电动三轮车都有计分卡，交通违法违规行为按月记录；对电动三轮车车主进行集中培训，增强安全意识……近日，记者梳理发现，四川省泸州市合江县自怀镇在管理电动三轮车时探索出一系列创新做法。

每辆电动三轮车都有计分卡，交通违法违规行为按月记录；对电动三轮车车主进行集中培训，增强安全意识……近日，记者梳理发现，四川省泸州市合江县自怀镇在管理电动三轮车时探索出一系列创新做法。

该镇在电动三轮车整治过程中摸清家底，落实每台电动三轮车相关责任人，积极探索出“两卡六制”工作法，加强电动三轮车管理。

“两卡”，即对全镇所有电动三轮车核发登记卡、计分卡：以村为单位对电动三轮车统一编号，对车辆和驾驶人信息建立档案，发放登记卡，同时将车辆编号喷涂在车身上，公开接受交管部门管理和群众监督；按照当地的电动三轮车交通违法违规行为管理实施细则计分，每次交通违法违规行为扣分均按月记录在计分卡上，根据计分多少实行相应惩罚措施。

“六制”即六项机制，包括路长制、例会制、培训制、备案制、考评制、举报制，通过定路、定人、定责，各级领导包片管理，责任层层落实无死角，同时定期培训、定期通报电动三轮车驾驶人季度考评得分情况，用“村规民约”限制电动三轮车行驶区域，并通过制订违法行为举报奖励制度，公开举报电话、邮箱，对举报人员实施奖励，鼓励群众积极参与。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 整理)