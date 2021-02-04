栾川县：村民小组“微自治” 乡村振兴“大效能”

乡村振兴，农民是主人翁。面对群众日益多元化的需求，如何畅通村民交流通道，打造村民广泛参与平台，更好地凸显村民在乡村振兴中的主体地位？

乡村振兴，农民是主人翁。面对群众日益多元化的需求，如何畅通村民交流通道，打造村民广泛参与平台，更好地凸显村民在乡村振兴中的主体地位？

去年以来，栾川县探索构建在村党组织领导下，以村民小组或自然村为基本单元的村民自治机制，将治理重心下沉，以“微自治”激发乡村振兴“大效能”。

村民小组有了理事会

栾川县重渡沟示范区王坪村河面组，位于伊河东岸，与竹海野生动物园隔河相望，也是去往重渡沟风景区的必经之地。

去年，伊河水位猛涨，河面组的重要景观设施——伊河拦水坝被冲毁。眼看到了旅游旺季，修坝迫在眉睫。

“俺组有不少村民建起了特色民宿，拦水坝不修，生意就泡汤了。”河面组村民理事会成员李永建说。

村民理事会，是栾川县村民小组自治模式的重要载体。该县在保持现有村民委员会设置格局的前提下，以村民小组为单元建立村民理事会，代表村民抓好本村民小组范围内的公共事务管理，开展协商议事与矛盾调解、服务公益事业和生产生活等工作。王坪村是该县首批推行村民小组自治的试点村之一。

“搁以前，肯定是向上级要资金，等着修。这次，我们通过村民理事会，召集群众商量，形成一致意见：村里出钱，群众出工。”王坪村村委会副主任韩爱国说。

村里出钱，大家认可；群众出工，有人嘀咕：“常年不在家的人，出不了工嘛！”

河面组把这个问题再次放到了村民理事会这个平台上。最终，商量的结果是：在家的出工，在外的出点钱。对此，村民们都说：“中。”

“村民理事会兼具多元议事、民主决策、民意表达等多种功能，引导群众在协商磨合中相互理解，在沟通对话中达成共识。”李永建说。