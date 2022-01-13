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洛阳市疾控中心广发“英雄帖” 抢抓引进人才主动权
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 08:38
 
市疾控中心青年人才队伍朝气蓬勃

　　“来洛阳一年多时间了，这儿学习成长机会多，对年轻人友好，我准备在这儿安家，和同事们一起为洛阳疾控事业努力奋斗。”日前，市疾控中心慢性非传染性疾病预防控制所的高端笑着说，她还推荐朋友来洛阳旅行、生活和创业。

　　开辟绿色通道　引进青年技术人才

　　30岁的高端是安阳人，华中科技大学硕士毕业，2020年作为专业技术人才，通过我市人才引进绿色通道入职市疾控中心。

　　“毕业时赶上第一波新冠肺炎疫情，虽然学的疾控相关专业，但因各地没有恢复招聘难以找到工作，有种一身力气无法上战场的感觉。”高端说，2020年4月，听说洛阳在省内最先恢复专业人才招聘，她第一时间在线上报名，“从报名到正式入职用时不到一个月，第一次见如此高效率的招聘，后来才知道我们走了人才引进绿色通道”。

　　记者从市疾控中心了解到，自2019年以来，通过招才引智、公开招聘等，市疾控中心招聘公共卫生、微生物学、生物安全等岗位专业技术人员61人，其中43人具有研究生学历。在一系列引才举措下，该中心人员平均年龄由2019年之前的44.95岁，降低到目前的37.62岁。队伍趋向年轻化，是该中心大力引进人才的缩影。

　　强化能力建设　让人才找到归属感价值感

　　“防患于未然”是疾控机构的重要责任。疫情的出现，让市民对公共卫生事业、疾病预防控制体系有了更深刻的认识。在该体系中，我们既要把疾控人才引进来、留得住，也要做好能力建设，这些是保障居民健康，提升市民幸福感、获得感的前提条件。

　　“入职后，中心特别提醒我们，在没有租到房或未购房前，可一直免费住中心宿舍。后来在中心的帮助下，我申请到青年人才公寓，拎包入住90余平方米的新房。”高端说，一系列举措，让她和很多外地同事倍感温暖，也促使她向更多朋友推荐洛阳这座城市。

　　对此，该中心传染病预防控制所的程睿有相同感受，30岁的她青岛大学研究生毕业，曾在北京学习，同样是通过人才引进绿色通道入职的。“市疾控中心给年轻人安排轮岗工作、学习，通过集中专项业务培训使我们进入关键岗位，由科室主任、专家传帮带，让我们有更多实现自身价值的机会。”她说。

　　抢抓引才主动权　守护好群众生命健康安全

　　得益于抢抓引进人才主动权、强化青年人才队伍建设，市疾控中心在处置本地疫情时，在未请“外援”的情况下出色完成关键环节任务，以高度警惕、缜密细致的作风，确保无1例错检漏检，有效遏制疫情发展态势，实现“病例少、清零早、复工快”的目标，为快速圈住封死疫情提供技术保障。

　　不仅如此，洛阳疾控系统还组织专家带领年轻人才，支援郑州、周口、安阳等城市，发挥了重要作用，受到相关嘉奖表彰。

　　市疾控中心主要负责人说，下一步，该中心将抢抓机遇，主动作为，在全面加强疾病预防控制能力建设的同时，继续抢抓引进人才主动权，加强人才队伍建设，守护好全市人民生命健康安全，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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