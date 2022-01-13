洛阳铁路信息工程学校将夜市“搬进”校园

3日晚，洛阳铁路信息工程学校后勤部门将夜市“搬进”校园，为学生们带来别样的舌尖风味。

3日晚，洛阳铁路信息工程学校后勤部门将夜市“搬进”校园，为学生们带来别样的舌尖风味。

特色炸串、螺蛳粉、关东煮、水果捞、冰粉……学生们在各式各样的小吃摊前品尝美食。该校学生杨鑫阳说：“不出校门就能吃到这么多特色美食，学校太有心了。”

“夜市‘进’校园，就是为了丰富学生们的生活，让大家在校园封闭管理期间也能品尝到特色美食。”该校后勤部门相关负责人表示，所有夜市小吃均由该校食堂工作人员制作，既符合疫情防控规定，又能让学生们一饱口福。

为做好校园封闭管理期间的学生工作，该校先后推出了一系列“暖心”措施，如广泛开展师生交流谈心活动、为学生免费送水果、搭建流动影院、举办专业类技能大赛等，让学生在抗击疫情、安心学习的同时，真切感受到校园温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王振 张昉）